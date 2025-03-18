Умер в 83 года музыкант и вокалист группы Youngbloods Джесси Колин Янг

Умер музыкант и вокалист группы Youngbloods Джесси Колин Янг. Мужчина ушел из жизни в возрасте 83 лет. Об этом сообщает зарубежное издание The Mirror.

Источник отмечает, что артист скончался в своем доме в США. Пиар-команда звезды высказалась о его смерти.

«С глубокой скорбью мы объявляем, что легенда музыки Джесси Колин Янг, который оставил уникальный след в пересекающихся мирах фолка, блюза, джаза, кантри и рок-н-ролла, умер вчера днем в своем доме в Эйкене, Южная Каролина», – говорится в сообщении.

О причине смерти знаменитости не сообщается. У него остались жена и четверо детей.

Джесси Янг известен как один из основателей группы Youngbloods, появившейся в 1965 году. Она стала популярна в конце 60-х и оставила след в истории музыки. В 1972 году коллектив распался. После этого музыкант выпустил несколько альбом в качестве сольного исполнителя.

В 2012 году стало известно о том, что у мужчины обнаружили болезнь Лайма. В связи с этим он сделал временный перерыв в карьере.

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