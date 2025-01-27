Ушел из жизни легендарный музыкант Абдулай Диабате

Ушел из жизни знаменитый африканский джазмен, пианист, аранжировщик, бэндлидер Абдулай Диабате. Об этом пишет портал TSF Jazz.

Музыкант скончался на 66-м году жизни в одном из престижных пригородов Парижа. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.

Абдулай Диабате появился на свет в 1959 году. Десять лет обучался в Школе искусств Сенегала, после чего возглавил национальный оркестр страны. В 1990-м Абдулай переехал в Европу, оставив оркестр на попечение своему брату Маду.

В 2002-м музыкант собрал довольно широко известное Kora Jazz Trio, с которым в период с 2003 по 2018 года записал ряд успешных пластинок.

Ранее мы писали, что в Башкирии умер 66-летний музыкант и певец Махмут Ибрагимов. Причина смерти неизвестна.

Также сообщалось, что в возрасте 94 лет скончался фронтмен легендарной кантри-группы The Whites Бак Уайт.