Умер в возрасте 94 лет фронтмен легендарной кантри-группы The Whites Бак Уайт

Умер основатель американской группы The Whites, родоначальник жанра музыки в стиле кантри Бак Уайт. Ему было 94 года.

Официальная причина смерти музыканта не раскрывается. Он ушел из жизни 13 января, однако известно об этом стало только сейчас.

«Господь ответил на наши молитвы и забрал нашего папу домой мирно, утром в 8:00. Мы так благодарны за его 94 года на этой земле», - приводит издание Billboard некролог дочерей Уайта Шэрон, Шерил, Рози и Мелиссы.

Бак Уайт начал свою музыкальную карьеру, играя на мандолине и фортепиано в танцевальных залах и радиошоу по всему Техасу. В 1960-х годах он перевез свою семью в Арканзас и вместе с дочерями основал группу Buck White & the Down Home Folks.

В 1979 году музыкант выпустил сольный альбом More Pretty Girls Than One.

В 2000 году артист вместе с дочерями снялся в фильме «О, где же ты, брат?» и написал саундтрек Keep on the Sunny Side.

В 2008 году The Whites были включены в Техасский музыкальный Зал славы, а в 2006 году получили премию за выдающиеся достижения от Международной ассоциации блюграсс-музыки (IBMA).

Ранее умер актер Василий Черношкур, сыгравший в сериале «Крепостная» с Катериной Ковальчук. Ему было 78 лет.