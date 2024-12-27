Ушел из жизни лауреат премии «Тони» Мел Шапиро
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Скончался американский режиссер театра и кино, писатель, сценарист, продюсер Мел Шапиро. Об этом сообщает издание Playbill.
Постановщик умер 23 декабря, менее чем через неделю после своего 89-летия. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.
Шапиро является лауреатом и номинантом многочисленных наград, включая престижную премию «Тони». За свою жизнь он успел поработать с Кристофером Уокеном, Джеймсом Вудом, Джеффом Голдблюмом и другими артистами.
Мел Шапиро являлся создателем, руководителем и преподавателем нескольких школ искусств, входил в советы директоров множества профильных организаций. Вдобавок он написал книгу «Спутник режиссера».
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