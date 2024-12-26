Умер в возрасте 90 лет народный сказитель Республики Алтай Таныспай Шинжин

Умер заслуженный работник культуры России, член Союза писателей, народный сказитель Таныспай (Иван) Боксурович Шинжин. Ему было 90 лет.

Причина смерти не разглашается. Также нет информации о том, где и когда состоятся похороны сказителя.

Таныспай Боксурович окончил историко-филологический факультет Горно-Алтайского государственного педагогического института и после получения диплома преподавал в школах алтайский язык.

В 1952 году начал писать стихи и рассказы. Кроме того, собирал устное народное творчество жителей Алтая и написал более 20 книг на алтайском и русском языках.

В 1977 году стал лауреатом Всесоюзного смотра художественной самодеятельности.

Также Хинжин является автором более 300 научных работ, посвященных изучению алтайского фольклора, сообщает портал «Новости Горного Алтая».

Ранее умер иорданский актер, драматург и писатель Хишам Янис. Ему было 78 лет. Причиной смерти парализованного актера стали последствия инсульта, перенесенного в 2007 году.