Ушел из жизни комик Ричард Льюис из сериала «Умерь свой энтузиазм»

Скончался комик Ричард Льюис, сыгравший в сериале Ларри Дэвида «Умерь свой энтузиазм». Об этом пишет издание Variety.

Артист умер в возрасте 76 лет в своем доме в Лос-Анджелесе. Причиной смерти комика стал сердечный приступ.

В апреле минувшего года Льюис покинул стендап-сцену после диагностированной у него болезни Паркинсона. На протяжении последних месяцев актер пытался побороть заболевание.

Напомним, актерский дебют Ричарда Льюиса состоялся в 1979 году в картине «Дневник молодого комика». Позднее он неоднократно появлялся в шоу «The Tonight Show» и «Late Show with David Letterman». Комик также сыграл в таких картинах, как «Вагоны на восток», «Алкаши» и «Покидая Лас-Вегас».

Ранее стало известно о смерти 53-летней актрисы из сериала «Звезда эпохи» Дарьи Гончаровой. Причина смерти артистки не раскрывается.

Также сообщалось, что скончался 45-летний актер из драмы «Клир» Павел Жабицкий.