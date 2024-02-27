Умер в 45 лет актер из драмы «Клир» Павел Жабицкий

Актер Павел Жабицкий умер на 46-м году жизни 23 февраля. Об этом сообщило издание «Российская газета» со ссылкой на портал FilmPolski.

Кончину артиста подтвердили его родные, среди которых мать, жена, сыновья и брат. При этом, что именно стало причиной скоропостижной смерти, пока неизвестно. Также нет данных о том, были ли у него проблемы со здоровьем.

Прощание с Павлом Жабицким назначено на 29 февраля.

Напомним, что за свою карьеру актер сыграл в нескольких десятках фильмов и сериалов. Популярность к нему пришла после роли в драме «Клир». Другие известные проекты: «Паршивая овца», «Генетический код», «25 лет невинности», «Геркулес», «Правосудие Агаты», «Женское царство» и другие.

Ранее умер 87-летний актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Эрнст Романов. Причина его смерти не уточнялась.

Кроме того, недавно скончался актер из сериала «Каменская» и фильма «Императрицы» Павел Поймалов. Ему было 57 лет.