Умерла 53-летняя актриса из сериала «Звезда эпохи» Дарья Гончарова. Об этом сообщает сайт kino-teatr.ru.

26 февраля 2024 года стало известно о смерти Дарьи Гончаровой. Причина произошедшего не уточняется. Известно, что прощание с умершей состоится 1 марта в Звенигороде в соборе Вознесения Господня.

Гончарова получила образование в Высшем театральном училище имени Щукина. В 1994 году она работала в Московском театре «У Никитских ворот». Дарья была задействована в таких постановках, как «Утиная охота», «Ромео и Джульетта», «Волки и овцы».

Также она снималась в кино. Гончарова запомнилась зрителям благодаря сериалам «Деффчонки», «Звезда эпохи», «Ландыш серебристый», «На углу у Патриарших-3».

Ранее сообщалось о том, что умер 45-летний актер из драмы «Клир» Павел Жабицкий. Прощание с артистом состоится 29 февраля. Подробности смотрите в этой новости.

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