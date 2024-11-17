Ушел из жизни основатель сети New Yorker, немецкий миллиардер Кнапп

15 ноября умер немецкий предприниматель, бизнесмен, основатель сети магазинов одежды New Yorker Фридрих Кнапп. Ему было 73 года.

О смерти предпринимателя сообщает Braunschweiger Zeitung со ссылкой на заявление компании. В последние несколько месяцев Кнапп боролся с тяжелой болезнью и не участвовал в деятельности компании.

Бизнесмен лечился в Швейцарии, а после вернулся в Брауншвейг, где находится офис компании. Неделю назад он отправился на лечение на немецкий остров Зильт в Северном море.

Компания New Yorker была основана в 1971 году во Фленсбурге под названием «Джинсовый магазин номер один». Когда к ее руководству присоединился Кнапп, у нее изменилось название: фирма, под его началом, превратилась в мирового гиганта.

Forbes оценивает состояние Кнаппа в $4,6 млрд. В компании на данный момент работает около 18 тыс. человек.

У предпринимателя остались три дочери.

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