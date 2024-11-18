Работал с Эдит Пиаф и Барброй Стрейзанд: умер 95-летний композитор Шарль Дюмон

Французский певец и композитор Шарль Дюмон ушел из жизни. Он работал с такими мировыми звездами, как Эдит Пиаф и Барбара Стрейзанд. Музыканту было 95 лет.

О смерти Дюмона сообщили журналисты информационного агенства Agence France-Presse. Они узнали о случившемся от родственников французского композитора.

По данным СМИ, Дюмон скончался у себя дома. Причиной его смерти стала продолжительная болезнь. Какое у певца было заболевание, не уточняется.

В начале карьеры Шарль писал песни для испанских и французских исполнителей. Сначала Дюмону удалось посотрудничать с Эдит Пиаф, а через 10 лет он стал работать с Барбарой Стрейзанд.

Ранее ушла из жизни австралийская актриса и танцовщица Эйлин Крамер. Незадолго до смерти она отпраздновала 110 лет.