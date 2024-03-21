Умер американский актер Эммет Уолш, который сыграл в фильме «Бегущий по лезвию». Об этом сообщает Kp.ru.

О смерти актера 19 марта сообщил его директор Эммет Уолш. Звезда фильмов скончался в Вермонте, ему было 88 лет. Причина смерти не раскрывается.

Эммет Уолш снялся более, чем в 150 фильмах, включая «Бегущий по лезвию», «Просто кровь», «Достать ножи», и «Свадьба моего лучшего друга».

В фильме Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» 1982 года Уолш сыграл начальника полиции Лос-Анджелеса.

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