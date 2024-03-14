Ушел из жизни каскадер из фильмов про неуловимых мстителей Виктор Жердев

Умер советский спортсмен, каскадер, самбист и тренер Виктор Жердев. Об этом сообщается на сайте Федерации дзюдо России.

Отмечается, что 76-летний каскадер скончался накануне. Точная причина смерти спортсмена пока неизвестна.

Напомним, Виктор Жердев тренер был каскадером во время съемок серии кинолент «Неуловимые мстители». Помимо этого, он был задействован в «12 стульях» и многих других картинах. Жердев являлся мастером спорта, заслуженным тренером России и судьей всероссийской категории. В период с 2004 по 2012 год входил в тренерский штаб сборной команды РФ по дзюдо.

Ранее стало известно, что умер 77-летний советский и российский балетмейстер Юрий Копытин.

Также сообщалось, что на 75-м году жизни скончалась писательница и прозаик Ирина Лобановская.