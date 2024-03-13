Ушел из жизни бывший главный балетмейстер Воронежского хора имени Массалитинова

Скончался советский и российский танцовщик, хореограф, балетмейстер, заслуженный деятель искусств России Юрий Копытин. Об этом сообщает портал «Культура ВРН».

77-летний артист умер 10 марта. Причина смерти балетмейстера не раскрывается. Прощание с хореографом состоится 13 марта в 13:00 у морга больницы «Электроника», затем на Левобережном кладбище

Напомним, Юрий Копытин является выпускником танцевальной студии при Государственном Воронежском русском народном хоре, учился в ГИТИСе.

Свой карьерный путь начинал в качестве танцовщика, являлся солистом ведущих хореографических ансамблей России, позднее - солистом Воронежской государственной филармонии. В период с 1984 по 2013 год выступал главным балетмейстером Воронежского государственного академического русского народного хора имени Массалитинова.

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