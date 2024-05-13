Умер звезда эротических фильмов ужасов Марк Дэймон

В США скончался актер Марк Дэймон (настоящее имя – Алан Харрис). Об этом пишет Deadline.

91-летний артист ушел из жизни накануне в Лос-Анджелесе. Причина смерти Дэймона не раскрывается.

Напомним, Алан Харрис родился в 1933 году в Чикаго. Актер сыграл в «Зорро», «Доме Ашеров», в спагетти-вестерне «Смерть не считает доллары», «Львы Санкт-Петербурга». Помимо этого, артист принял участие в съемках нескольких европейских эротических хоррорах.

Ранее мы писали, что на 95-м году жизни умер доктор филологических наук, академик Российской академии наук Юрий Апресян.

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