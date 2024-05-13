Умер советский певец Василий Ковальчук

Умер 80-летний советский и белорусский певец Василий Ковальчук. Этой информацией поделились представители минского Большого театра.

«Он служил искусству, музыке, театру, людям… Коллектив Большого театра Беларуси безмерно скорбит в связи со смертью ведущего солиста Белорусской оперы и выражает искренние соболезнования родным, близким, коллегам Василия Васильевича», — говорится в некрологе.

Источник не стал озвучивать причину смерти артиста. Также неизвестны дата и место похорон.

Напомним, что Василия называли одним из самых «громких» оперных басов. Его очень любила публика, а он обожал театр. Он служил в Большом театре с 1989 года, и даже 80-летие отметил на сцене, сыграв в спектакле «Дикая охота короля Стаха». В 2013 году он получил звание народного артиста республики.

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