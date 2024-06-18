Ушел из жизни канадский актер и режиссер Эрик Канюэль

Скончался канадский актер и режиссер Эрик Канюэль. Об этом сообщает CTV News.

Артист ушел из жизни 15 июня в возрасте 63 лет. Причиной смерти Канюэля стал плазмоклеточный лейкоз, с которым он боролся на протяжении семи лет.

Подробности церемонии прощания с Эриком Канюэлем в настоящий момент не раскрываются.

Напомним, Эрик Канюэль появился на свет в 1961 году в Монреале. Свою первую работу он представил в 21 год. Его фильмография в качестве режиссера также включает сериалы «Быть человеком», «Перевозчик», «Мертвая зона», «Зов крови», «Быть Эрикой», «Томми-оборотень» и другие. Эрик также появлялся на экране как актер эпизодических ролей.

Ранее сообщалось, что в возрасте 92 лет умерла звезда фильма «Мужчина и женщина» Анук Эме. Причина смерти артистки неизвестна.

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