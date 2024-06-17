Умер 100-летний актер из фильма «Матч состоится в любую погоду» Янис Кубилис

В Латвии умер советский актер Янис Кубилис, сыгравший полковника Гомола в легендарном фильме «Матч состоится в любую погоду». Он не дожил всего месяц до своего 101 дня рождения.

Официальная причина смерти Кублиса не разглашается. Прощание с артистом состоится в Белом зале Латвийского национального театра 21 июня.

В юности Кубилис планировал связать свою жизнь с медициной, но по воле родителей пошел работать на молокозавод. Однажды он увидел выступление популярного в те годы актера Жаниса Катлапаса в спектакле «Потерянный сын» и решил присоединиться к студии драматического театра. В 1948 году Кубилис стал актером Латвийского Национального театра, где за 50 лет сыграл более 140 ролей. В 1994 году он покинул театр.

С середины 1950-х годов актер начал сниматься в кино. Он работал в картинах «За лебединой стаей облаков», «Сын рыбака», «Меч и роза» и других проектах.

Янис Кубилис получил множество наград в Латвии, в том числе в 2002 году – Орден Трех звезд IV степени, в 2005 году – пожизненную награду «Ночь игроков» за вклад в театральное искусство, сообщает портал Lsm.lv.

Ранее умер стендап-комик и актер, снимавшийся в сериале «Все любят Рэймонда» Хирам Кастен. Мужчине был 71 год.