Звезда фильма «Мужчина и женщина» Анук Эме умерла в возрасте 92 лет

Умерла легендарная французская актриса Анук Эме, исполнившая главную роль в оскароносном фильме «Мужчина и женщина» 1966 года. Ей было 92 года.

О кончине актрисы сообщает Daily Mail и другие западные СМИ. Причина смерти звезды не уточняется.

Анук Эме родилась в 1932 году в Париже в семье актеров. В детстве она начала обучаться актерскому мастерству и танцам. В кино знаменитость появилась с 14 лет, но получила известность только в 26 лет, когда сыграла Жанну Эбютерн в байопике «Монпарнас, 19». Актрису заметил Федерико Феллини, который пригласил ее сниматься в картины «Сладкая жизнь» и «Восемь с половиной».

Миллионам зрителей Эме запомнилась по главной роли в фильме «Мужчина и женщина» Клода Лелюша. Эта работа принесла ей массу наград, включая «Золотой глобус», и номинацию на «Оскар».

В 1980 году роль Эме в итальянском фильме «Прыжок в пустоту» была отмечена призом Каннского фестиваля.

Всего она снялась в 70 фильмах, начиная с 1947 года и до выхода на пенсию в 2019 году.

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