Ушел из жизни известный журналист-международник Иона Андронов

В Москве ушел из жизни известный советский журналист-международник Иона Андронов. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, журналист скончался накануне утром в своей квартире на Площади Победы. Андронову было 90 лет, последнее время практически не вставал с постели. За ним ухаживала сиделка.

Иона Андронов являлся одним из самых известных советских международных журналистов. Он посещал множество горячих точек, в Никарагуа и Афганистане. Вместе с эмигрировавшим художником Михаилом Шемякиным организовал Международный комитет за спасение советских военнопленных в Афганистане. В 1990 году его избрали народным депутатом РФ, он являлся советником вице-президента Александра Руцкого по международным связям. Во время путча 1993 года был защитником Белого дома.

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