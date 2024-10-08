Умерла мать Уитни Хьюстон, пережившая ее на 12 лет

В хосписе США умерла мать Уитни Хьюстон после борьбы с болезнью Альцгеймера. Об этом сообщает зарубежное издание Associated Press.

7 октября на 92-м году жизни скончалась мать Уитни Хьюстон. Сисси Хьюстон умерла в хосписе в Нью-Джерси в окружении семьи. Женщина долгое время боролась с болезнью Альцгеймера.

«Ее более чем 70-летняя карьера в сфере музыки и развлечений навсегда останется в наших сердцах. Теперь она будет покоиться с миром вместе со своей дочерью Уитни, внучкой и другими дорогими членами семьи», — пишет источник.

С 1966 по 1969 годы Хьюстон выступала с Элвисом Пресли, а затем решила сосредоточиться на карьере звукорежиссера. В 1996 и 1998 годах она была удостоена премии «Грэмми». В некоторых клипах Сисси снималась ее дочь Уитни.

Отметим, что Сисси пережила наследницу на 12 лет.

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