Снимался с Харрисоном Фордом и Сильвестром Сталлоне: актер Эд Вилер умер в возрасте 88 лет

Американский актер из фильмов «Презумпция невиновности» и «Доброе сердце» Эд Вилер умер в возрасте 88 лет. Журналисты узнали о его кончине от супруги.

Вдова сообщила, что причиной смерти Вилера стала дыхательная недостаточность. Она развилась из-за осложнениями после пневмонии. Американски актер ушел из жизни еще 21 августа, однако известно об этом стало только сейчас, передает Deadline.

Эд начал карьеру со съемок в рекламе. В 1987 году он сыграл в фильме «Теленовости». Это стало его первой ролью в кино. Затем Вилер участвовал в проектах с мировыми звездами. Он работал с такими актерами, как Жан Рено, Харрисон Форд и Сильвестер Сталлоне.

Кроме того, Вилер основали продюсерскую компанию с женой. Недавно они выпустили короткометражный фильм «Keepers of the Flame».

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