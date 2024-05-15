Ушел из жизни известный тренер по боксу Сергей Зубенко

В Екатеринбурге скончался известный тренер по боксу Сергей Зубенко. Об этом сообщает пресс-служба спортивной школы бокса «Малахитовый гонг».

Тренер умер накануне. Причина смерти Зубенко не раскрывается.

«Он посвятил свою жизнь воспитанию подрастающего поколения. Для своих воспитанников он был и мудрым наставником, и отцом, и другом. Мы глубоко соболезнуем родным и близким», – сказано в публикации пресс-службы.

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