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Опубликовано 15 мая 2024, 11:16
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Ушел из жизни известный тренер по боксу Сергей Зубенко

В Екатеринбурге умер известный тренер по боксу Сергей Зубенко.
Ушел из жизни известный тренер по боксу Сергей Зубенко

© Freepik

В Екатеринбурге скончался известный тренер по боксу Сергей Зубенко. Об этом сообщает пресс-служба спортивной школы бокса «Малахитовый гонг».

Тренер умер накануне. Причина смерти Зубенко не раскрывается.

«Он посвятил свою жизнь воспитанию подрастающего поколения. Для своих воспитанников он был и мудрым наставником, и отцом, и другом. Мы глубоко соболезнуем родным и близким», – сказано в публикации пресс-службы.

Ранее стало известно, что умерла лауреат Нобелевской премии по литературе Элис Энн Манро. Отмечается, что 92-летняя писательница продолжительное время страдала от деменции.

Также мы писали, что в возрасте 92 лет скончалась советская и латвийская актриса Байба Индриксоне.