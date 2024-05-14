Советская актриса Байба Индриксоне умерла в возрасте 92 лет

14 мая умерла в возрасте 92 лет советская и латвийская актриса Байба Индриксоне. Об этом сообщает Латвийский национальный театр.

Причины смерти актрисы не уточняются. Церемония прощание с Индриксоне пройдет 20 мая в 12.00 в Белом зале Латвийского национального театра.

Байба Индриксоне родилась в Риге в 1932 году. В 1949 году она снялась в фильме «Райнис». После окончания Государственной консерватории Латвийской ССР актриса начала служить в Латвийском национальном театре, в котором работала всю свою жизнь.

Актриса запомнилась по ролям в фильмах «Театр», «Без вести пропавший», «Сильные духом», «Армия „Трясогузки“ снова в бою», «Слуги дьявола» и других.

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