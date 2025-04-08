Ушел из жизни известный советский актер Юрий Максимов

Скончался советский и российский театральный актер Юрий Максимов. Об этом сообщает пресс-служба Казанского ТЮЗа.

Артист умер на 99-м году жизни Прощание с Максимовым проходит сегодня, 8 апреля. Похороны - на Арском кладбище.

Юрий Максимов появился на свет 31 марта 1927 года. Покойный на протяжении 50 лет служил в Казанском ТЮЗе.

Среди самых ярких ролей актера – участие в постановках «Как закалялась сталь», «Отверженные», «Бесприданница» и «Старший сын».

При жизни Максимов был удостоен звания народного артиста Татарской АССР.

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