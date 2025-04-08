Опубликовано 08 апреля 2025, 11:551 мин.
Ушел из жизни известный советский актер Юрий Максимов
В возрасте 98 лет умер советский актер Юрий Максимов.
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Скончался советский и российский театральный актер Юрий Максимов. Об этом сообщает пресс-служба Казанского ТЮЗа.
Артист умер на 99-м году жизни Прощание с Максимовым проходит сегодня, 8 апреля. Похороны - на Арском кладбище.
Юрий Максимов появился на свет 31 марта 1927 года. Покойный на протяжении 50 лет служил в Казанском ТЮЗе.
Среди самых ярких ролей актера – участие в постановках «Как закалялась сталь», «Отверженные», «Бесприданница» и «Старший сын».
При жизни Максимов был удостоен звания народного артиста Татарской АССР.
Ранее мы писали, что в возрасте 82 лет умер актер Паскаль Обье, сыгравший в «Сибириаде» Андрея Кончаловского.
Также сообщалось, что скончалась 90-летняя артистка из комедии «Максим Перепелица» Таисия Литвиненко.