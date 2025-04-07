Скончался актер Паскаль Обье из «Сибириады» Андрея Кончаловского

Ушел из жизни французский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер и монтажер Паскаль Обье. Об этом пишет Voici.

Уточняется, что 82-летний артист скончался 5 апреля. Причина и обстоятельства смерти в настоящий момент неизвестны.

Паскаль Обье появился на свет в 1943 году в Париже, изучал философию, антропологию и восточные языки в Сорбонне и Национальном институте языков и восточных цивилизаций. В 19-летнем возрасте занялся кинематографом, работал помощником нескольких режиссеров. В 1978 году снялся в картине «Сибириада» Андрея Кончаловского.

Его фильмография также включает в себя такие проекты, как «Хемингуэй», «Фавориты Луны», «Анна», «Охота на бабочек» и другие.

Покойный также выступил режиссером фильмов «Месье Жан-Клод Вошерен», «Артур, Артур» и других.

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