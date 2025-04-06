Скончалась артистка из комедии «Максим Перепелица» Таисия Литвиненко
© Фото: скриншот фильма «Назар Стодоля» (1954)
Народная артистка Украинской ССР Таисия Литвиненко скончалась в возрасте 90 лет. Об этом рассказала ее коллега по цеху Римма Зюбина в социальных сетях.
«Вечная и светлая память! Таисия Иосифовна Литвиненко. Мои соболезнования семье!», — написала Римма Зюбина.
Таисия Литвиненко родом из села Погреба Киевской области. Служила в Запорожском музыкально-драматическом театре. В 1965 году начала работать во Львовском Национальном академическом украинском драматическом театре.
Большую известность актрисе принесла главная роль в фильме «Назар Стодоля». Позже она появилась в картинах: «Максим Перепелица», «За двумя зайцами», «Хозяин» и других. Снималась вплоть до 2001 года, а в 1988 году получила звание народной артистки Украинской ССР.
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