Скончалась артистка из комедии «Максим Перепелица» Таисия Литвиненко

Народная артистка Украинской ССР Таисия Литвиненко скончалась в возрасте 90 лет. Об этом рассказала ее коллега по цеху Римма Зюбина в социальных сетях.

«Вечная и светлая память! Таисия Иосифовна Литвиненко. Мои соболезнования семье!», — написала Римма Зюбина.

Таисия Литвиненко родом из села Погреба Киевской области. Служила в Запорожском музыкально-драматическом театре. В 1965 году начала работать во Львовском Национальном академическом украинском драматическом театре.

Большую известность актрисе принесла главная роль в фильме «Назар Стодоля». Позже она появилась в картинах: «Максим Перепелица», «За двумя зайцами», «Хозяин» и других. Снималась вплоть до 2001 года, а в 1988 году получила звание народной артистки Украинской ССР.

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