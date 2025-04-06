ПОХОРОНИЛИ
Опубликовано 06 апреля 2025, 16:22
1 мин.

Скончалась артистка из комедии «Максим Перепелица» Таисия Литвиненко

Народная артистка Украинской ССР Таисия Литвиненко умерла в возрасте 90 лет.
Скончалась артистка из комедии «Максим Перепелица» Таисия Литвиненко

© Фото: скриншот фильма «Назар Стодоля» (1954)

Народная артистка Украинской ССР Таисия Литвиненко скончалась в возрасте 90 лет. Об этом рассказала ее коллега по цеху Римма Зюбина в социальных сетях.

«Вечная и светлая память! Таисия Иосифовна Литвиненко. Мои соболезнования семье!», — написала Римма Зюбина.

Таисия Литвиненко родом из села Погреба Киевской области. Служила в Запорожском музыкально-драматическом театре. В 1965 году начала работать во Львовском Национальном академическом украинском драматическом театре.

Большую известность актрисе принесла главная роль в фильме «Назар Стодоля». Позже она появилась в картинах: «Максим Перепелица», «За двумя зайцами», «Хозяин» и других. Снималась вплоть до 2001 года, а в 1988 году получила звание народной артистки Украинской ССР.

Ранее в Москве при пожаре умерла актриса Малого театра Людмила Суворкина. Ей было 74 года.

Также мы писали о смерти советского журналиста и писателя Альгимантаса Чекуолиса, который ушел из жизни в возрасте 93 лет.

Источник:Facebook* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
смерть
актриса
новости