Ушел из жизни известный советский актер Равшан Джураев

Ушел из жизни Равшан Джураев, советский узбекский актер кино и телевидения, заслуженный артист Узбекистана. Об этом пишет ИА Podrobno.

63-летний артист скончался 15 января. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Уточняется, что еще неделю назад актер находился в добром здравии.

Похороны состоятся сегодня, 15 января.

Творческий путь Равшана Джураева в кино начался в 1990-х годах: он сыграл в таких проектах, как «Бабур», «Малыш», «Улица сердца», «Шайтанат - царство бесов» и многих других фильмах и сериалах.

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