Умер Витаутас Сурвила, известный по фильмам «День рыбы» и «Крот»

Умер оператор Витаутас Сурвила, известный по фильмам «День рыбы» и «Крот». Информация о смерти 80-летней звезды появилась на сайте «Кино-Театр.Ру».

По данным источника, мужчины не стало еще 10 января. Витаутас был известным советским и литовским оператором. Он работал в игровом и документальном кино, а еще участвовал в съемках рекламы и сериалов. О причинах смерти не сообщается, также нет данных и похоронах.

Витаутас Сурвила родился 24 октября 1944 года. Он окончил Московский государственный институт кинематографии – высшие курсы операторов. В 1969 году устроился на Литовскую киностудию, начинал с должности помощника оператора, потом стал вторым оператором и оператором-постановщиком.

В его карьере были съемки фильмов – «День рыбы», «Нас мало», «Федя. Три минуты после большого взрыва», «Крот», «Прокуроры» и другие проекты.

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