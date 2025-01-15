От редкой формы рака скончалась подруга Курта Кобейна и известная виджей

Ушла из жизни культовая фигура 1990-х, виджей Жаклин «Джеки» Фарри. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

Знаменитость скончалась в возрасте 58 лет. Причиной смерти стала диагностированная у артистки в 2003-м редкая форма рака. Уточняется, что женщина умерла от осложнений, которые болезнь дала на ее легкие.

Жаклин «Джеки» Фарри являлась виджеем MTV, промоутером и тур-менеджером, сотрудничала с такими коллективами, как The Lemonheads, Jon Spencer Blues Explosion, Stereolab и Nirvana.

Вдобавок Джеки являлась близкой подругой Курта Кобейна и Кортни Лав, какое-то время была няней Фрэнсис Бин Кобейн - единственного ребенка звездной пары.

Ранее стало известно, что в возрасте 83 лет умер фотожурналист Александр Дроздов.

Также сообщалось, что от сердечного приступа скончался 65-летний актер из «Жестокой игры» Тони Слэттери.