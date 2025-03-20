Ушел из жизни известный польский режиссер Лешек Мондзик

Ушел из жизни известный польский режиссер, сценарист, сценограф, художник Лешек Мондзик. Об этом сообщает Dziennik Wschodni.

Кинематографист скончался на 81-м году жизни. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.

Лешек Мондзик появился на свет в 1945 году. Окончил Высшую художественную школу, позднее изучал режиссуру, историю искусств.

С 1970-го ставил спектакли на созданной им сцене KUL. Покойный сотрудничал со множеством театров по всему миру, с известными польскими артистами. Ставил Чехова и Шекспира.

В 2003-м состоялась премьера посвященного творчеству художника документального фильма.

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