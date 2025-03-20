Скончалась белорусская телеведущая и искусствовед Нина Фрольцова

В Минске ушла из жизни советская белорусская искусствовед, доктор филологических наук, автор и ведущая программ, посвященных творчеству кинематографистов и кинематографу, Нина Фрольцова. Соответствующая информация появилась на сайте БГУ.

Искусствовед скончалась на 81-м году жизни. Прощание с ведущей проходит 20 марта в ритуальном зале минского крематория.

Нина Фрольцова появилась на свет в 1944 году в подмосковном Орехово-Зуево. В 1967 окончила факультет журналистики БГУ, позднее работала редактором музыкальных передач Брестской областной студии телевидения, старшим редактором молодежных и спортивных программ Гомельской областной студии телевидения.

Усопшая занималась исследованием современных СМИ, белорусского кинематографа, творческой деятельности аудиовизуальных СМИ. В период с 1968 по 1998 год являлась автором и ведущей ряда программ на республиканском ТВ.

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