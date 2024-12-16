Актриса из сериала «Касл» Джилл Джейкобсон умерла в 70 лет от рака
© NBC/Courtesy Everett Collection/Everett Collection/East News
Актриса Джилл Джейкобсон умерла в возрасте 70-ти лет. Долгое время она боролась с раком, но не смогла победить болезнь. Об этом сообщает People.
Информацию о смерти Джилл подтвердили ее близкие, в том числе друг Дэниел Харари. Он признался, что звезды сериала «Касл» не стало еще 8 декабря, однако новости распространились только спустя несколько дней.
Актриса скончалась в медицинском центре после продолжительной болезни. Джейкобсон признавалась журналистам, что у нее обнаружили рак пищевода. Из-за этого, по ее словам, она была ненадолго «выведена из игры».
Когда состояние Джилл улучшилось, она начала помогать другим больным. Известно, что актриса была представителем Американского онкологического общества. Однако затем недуг вернулся к ней.
«Джилл Джейкобсон была красивой, энергичной и позитивной до самого конца и по ней будут сильно скучать многочисленные родственники, друзья и ее любимые собаки Бенни и Ковальски», - сказано в заявлении семьи актрисы.
Ранее умер индийский музыкант Закир Хусейн. Ему было 73 года.