Ушел из жизни известный по десяткам турецких «мыльных опер» режиссер Осман Синав

Ушел из жизни турецкий режиссер, продюсер, автор песен и сценарист Осман Синав. Соответствующая информация появилась в профиле мужчины на агрегаторе IMDb.

Известный по «мыльным операм» кинематографист скончался в возрасте 69 лет. Уточняется, что Синав продолжительное время боролся с раком.

Осман Синав появился на свет в 1956 году в Бурдуре, окончил Стамбульскую государственную академию искусств.

Его режиссерский дебют состоялся в начале 1990-х, а фильмография включает в себя такие работы, как «Истерзанная», «Любовь назло», «Красное яблоко», «Красная любовь», «Длинная история» и другие.

Ранее мы писали, что на 67-м году жизни скончался актер и самый высокий человек в США Джордж Белл.

Также сообщалось, что актер Уингз Хаузер из «Доктора Хауса» и «Касла» умер в возрасте 77 лет.