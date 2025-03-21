Ходил с кислородным баллоном: умер актер из «Доктора Хауса» Уингз Хаузер

Умер американский актер, музыкант и режиссер Уингз Хаузер, запомнившийся по ролям в «Полиции нравов» и «Докторе Хаусе». Ему было 77 лет.

Дочь артиста Брайт сообщила The Hollywood Reporter, что отец умер 15 марта в своем доме в Санта-Монике. В последнее время Хаузер страдал от хронической болезни легких и использовал кислородный баллон.

Брайт написала в память об отце теплые слова. Она отметила, что Хаузер справлялся как с положительными ролями, так и с образами злодеев. Однако даже антигерои в его исполнении казались привлекательными.

Уингз Хаузер родился в Голливуде 12 декабря 1947 года. С 1967 года начал сниматься в кино. Слава к артисту пришла после выхода в свет картины «Молодые и дерзкие» с его участием. Позже он снялся в 41 сериале: «Беверли-Хиллз, 90 210», «Она написала убийство», «Доктор Хаус», «Менталист», «Касл» и многих других. Его сын Коул Хаузер пошел по стопам отца и стал актером. Сейчас он снимается в «Йеллоустоне».

Ранее ушел из жизни режиссер десятков классических музыкальных клипов эпохи MTV Марти Коллнер.