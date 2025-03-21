Его рост составлял 234 сантиметра: актер и самый высокий человек в США Джордж Белл умер в 66 лет

Джордж Белл, американский актер и самый высокий человек в США, ушел из жизни. Ему было 66 лет. Что стало причиной смерти знаменитости, пока не уточняется.

О случившемся сообщил офис шерифа Норфолка, передает Kp.ru со ссылкой на зарубежные СМИ. По словам коллег, Белл отличался жизнерадостностью, скромностью и открытостью к общению.

Джордж обрел широкую популярность благодаря участию в таких телевизионных проектах, как в «Американская история ужасов» и «Фрикшоу» на канале AMC. Еще одной запоминающейся чертой актера был его огромный рост, который составлял 234 сантиметра. В 2007 году его признали самым высоким человеком в мире.

Ранее сообщалось о смерти звезды американских сериалов 2000-х Марка Добиса. Актеру было 65 лет. Причина его смерти пока не раскрывается.