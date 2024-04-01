Опубликовано 01 апреля 2024, 12:28
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Ушел из жизни известный оперный певец Салих Сулейманов
В возрасте 67 лет умер оперный певец Салих Сулейманов.
© Freepik
В Уфе скончался известный оперный певец Салих Сулейманов. Об этом сообщает пресс-служба Башоперы.
Музыкант умер в возрасте 67 лет. Причина смерти заслуженного артиста Республики Башкортостан не раскрывается. Прощание с артистом состоится 2 апреля в Баймаке.
Напомним, Салих Сулейманов при жизни исполнил множество партий в разных операх мирового репертуара. В 2002 году он получил звание заслуженного артиста Республики Башкортостан.
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Автор:Евгений Медведев