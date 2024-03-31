Звезда сериалов «Поколение „Ви"» и «Леденящие душу приключения Сабрины» погиб в возрасте 27 лет

Британо-американский Чэнс Пердомо разбился на мотоцикле в США. Ему было 27 лет.

Как сообщает журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на представителей актёра, мотоциклы были страстью Пердомо. Больше в результате инцидента никто не пострадал.

Артист родился в Лос-Анджелесе в 1996 году. В дальнейшем его семья переехала в английский Саутгемптон. Изначально Пердомо хотел поступить на юриста, но все-таки решил стать актером.

Первые полноценные роли в кино он начал получать в 2018 году. Тогда он снялся в фильме «Убийственный долг». В 2021 году он сыграл в мелодраматической картине «После. Глава 3» в роли Лэндона, а позднее и в четвёртой и пятой главах франшизы «После». Также актер известен по участию в сериалах «Леденящие душу приключения Сабрины», «Поколение „Ви“».

Всего за свою жизнь артист снялся в 13 проектах.

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