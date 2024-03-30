Фанаты не могут в это поверить: культовый тамильский актер Даниэль Баладжи умер в 48 лет

В индийском городе Ченнаи 29 марта внезапно умер тамильский актер Даниэль Баладжи. Ему было 48 лет.

Причиной смерти актера стал сердечный приступ.

«Внезапная кончина разностороннего актера шокировала и опечалила поклонников и коллег по киноиндустрии», — пишет The Economic Times.

Баладжи снялся в десятках фильмах и сериалах. Он был звездой Колливуда — тамильской киноиндустрии.

В 2007 году артист получил «колливудский „Оскар“» — премию Filmfare в номинации «Лучший злодей» за боевик «Охота».

Также он принял участие в таких фильмах как: «Месяц апрель», «Криминальный отдел», «Я полюбил», «Черный», «Шантажист», «Криминальная история», «Деньги, деньги», «88».

Коллеги артиста и его фанаты до сих пор не могут поверить в смерть звезды. Они оставляют траурные записи в память о нем в социальных сетях.

Ранее в США умер Луис Госсетт-младший — первый темнокожий актер, получивший «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. На момент кончины ему было 87 лет.