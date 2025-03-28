Ушел из жизни известный британский музыкант Алан Какстон

Скончался известный британский музыкант Алан Какстон. Об этом пишет SlippeDisc.

Артист умер 24 марта на 86-м году жизни. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.

Алан Джордж Какстон появился на свет в 1940 году. В 1950—1960 гг. работал музыкантом на ВВС. Преподавал в Бирмингеме. Также исполнитель записал все фортепианные произведения Алана Росторна, своего близкого товарища. Покойный записывал как средневековую музыку, так и современную — ряд композиторов писали музыку специально для него.

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