От пневмонии умер 94-летний кинорежиссер Масахиро Синода

Скончался известный японский режиссер, сценарист, продюсер и актер Масахиро Синода. Об этом сообщает NHK.

Кинематографист ушел из жизни 25 марта вскоре после своего 94-летия. Причиной смерти мужчины называется пневмония.

Синода появился на свет 9 марта 1931 года. В университете будущий постановщик изучал театральное искусство. Карьеру в кино начал в качестве помощника режиссера, работая, в частности, с Ясудзиро Одзу. Самостоятельно начал снимать с 1960 года, его дебютом стала драма «Билет в один конец».

Режиссер является обладателем трех десятков наград и номинаций, включая победу на Берлинском МКФ 1986 года.

Ранее мы писали, что в возрасте 94 лет умер Клайв Ревилл, озвучивший императора Палпатина в «Звездных войнах».

Также сообщалось, что на 67-м году жизни умерла от редкого заболевания автор «Дневников вампира» Лиза Джейн Смит.