Скончался озвучивший императора Палпатина в «Звездных войнах» Клайв Ревилл

Ушел из жизни новозеландский актер Клайв Ревилл, известный по озвучиванию Императора Палпатина в «Звездных войнах». Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

94-летний артист скончался в доме престарелых в Лос-Анджелесе, смерть Ревилла подтвердила его дочь.

За свою карьеру Клайв Ревилл сыграл более чем в 80 кинопроектах. Его фильмография включает в себя такие работы, как «Частная жизнь Шерлока Холмса», «Маленький принц», «Приключения Робин Гуда», «Звездный путь: Следующее поколение» и другие. Покойный активно занимался озвучиванием персонажей в кино и видеоиграх. Кроме «Звездных войн», он принимал участие в создании таких проектов, как «Утиные истории», «Бэтмен», «Русалочка».

В США Ревилл также прославился как актер бродвейских мюзиклов и неоднократно номинировался на престижную театральную премию «Тони».

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