Ушел из жизни известный анестезиолог-реаниматолог Сергей Целин

В Тюмени скончался известный анестезиолог-реаниматолог Сергей Целин. Соответствующая информация появилась на странице «Родильного дома № 3» в соцсети «ВКонтакте».

Целин начал работать в медицине медбратом и прошел путь до врача анестезиолога-реаниматолога. Медик заведовал профильным отделением. Уточняется, что скончавшийся доктор принадлежал к династии медиков, его отец тоже был врачом.

«Целин Сергей Николаевич, 07.11.1964 — 01.10.2024. Низкий земной поклон профессионалу, учителю, коллеге и доброму другу. Добрая вечная память», — сказано в сообщении.

Врач ушел из жизни в возрасте 59 лет. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.

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