Cпортивного обозревателя Вильчинского нашли мертвым в Подмосковье

Известный спортивный журналист Сергей Вильчинский найден мертвым в Подмосковье. Об этом пишут «Известия».

По данным источника, труп спортивного обозревателя нашли накануне, 1 октября, в Люберцах. Причины и другие обстоятельства смерти устанавливаются. По предварительным данным, Вильчинский совершил суицид.

«Ушел большой мастер спортивного репортажа, отличный семьянин, заботливый муж и отец», — сказано в публикации интернет-газеты «Российский стадион», в которой он работал.

Основной темой репортажей Сергея был хоккей, он также сотрудничал с изданиями «Московская правда» и другими.

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