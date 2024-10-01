Умер 48-летний актер сериала «Американская история ужасов» Гэвин Крил от рака. О смерти актера сообщили его коллеги в соцсети.

30 сентября 2024 года ушел из жизни Гэвин Крил. Два месяца назад у него выявили саркому оболочки периферических нервов. Актер проходил лечение в Мемориальном онкологическом центре имени Слоуна-Кеттеринга в Нью-Йорке. Последние дни он провел в своем доме.

«Мы потеряли слишком молодого, рано вступившего на свой путь и оказавшего очень большое влияние на наше творческое сообщество. Мое сердце разрывается из-за его семьи и ближайших друзей. Это несправедливо», — написал актер Джош Гэд.

Гэвин участвовал в театральных постановках и снимался в кино. В его фильмографии есть такие проекты, как «Американская история ужасов», «Волшебный мир Дисней», «Приключения Элоизы».

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