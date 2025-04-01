Ушел из жизни итальянский режиссер и писатель Витторио Орсениго

Ушел из жизни итальянский театральный режиссер, писатель, поэт, художник и фотограф Витторио Орсениго. Об этом пишет издание Carriere Della Sera.

По информации источника, 98-летний постановщик умер 29 марта в своем родном Милане. Причина и обстоятельства его смерти не раскрываются.

Театральная карьера Витторио Орсениго началась в 1950-х годах. Его дебютная персональная выставка живописи прошла в 1981 году.

Первые книги писателя были опубликованы еще в 1950-х, однако литературная слава настигла его лишь почти к восьмидесяти годам. Его первые бестселлеры увидели свет в конце 2000-х годов.

Ранее мы писали, что в возрасте 91 года скончался звезда фильмов про ниндзя и якудза Коган Асия. Известно, что артист умер в своем доме в Киото в силу естественных причин - от старости.

Также сообщалось, что на 91-м году жизни умер актер из «Трех мушкетеров» Анхель дель Позо.