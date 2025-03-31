Скончался звезда фильмов про ниндзя и якудза Коган Асия
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Ушел из жизни японский актер и комик Коган Асия. Соответствующая информация опубликована на портале The Sankei Shimbun.
Артист скончался на 92-м году жизни. Уточняется, что Асия умер в своем доме в Киото в силу естественных причин - от старости.
Карьера Когана Асии в кино стартовала в конце 1950-х, сценическая - чуть ранее, когда он основал комедийный дуэт. Одним из наиболее успешных проектов в фильмографии актера считается серия «Дурная слава».
В 2018-м году стало известно, что у актера диагностировали деменцию.
Ранее мы писали, что на 91-м году жизни умер актер из «Трех мушкетеров» и «Острова сокровищ» Анхель дель Позо. Причина и обстоятельства смерти в настоящий момент неизвестны.
Также сообщалось, что умер в 92 года актер Брюс Гловер, сыгравший злодея в фильме о Джеймсе Бонде.