Скончался актер из «Трех мушкетеров» и «Острова сокровищ» Анхель дель Позо

Ушел из жизни испанский актер, сценарист и режиссер Анхель дель Позо. Соответствующая информация появилась на сайте Larazon.

Артист скончался на 91-м году жизни. Причина и обстоятельства смерти в настоящий момент неизвестны.

Анхель дель Позо появился на свет в 1934 году в Мадриде. Он играл в кино с 1960-го, завершив карьеру в 1980-м. Его фильмография насчитывает порядка 70 проектов, из которых 60 – полнометражные ленты. Наиболее известными работами с участием дель Позо служат «Три мушкетера», «Остров сокровищ», «Восстание наемников», «Сдавайся и расплатись».

Весной 2020-го актеру удалось победить коронавирус. В том же году Анхель дель Позо был удостоен приза на ежегодном испанском фестивале вестернов AWFF.

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