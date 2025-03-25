Скончался один из двух гендиректоров Samsung Electronics

Ушел из жизни один из главных исполнительных директоров южнокорейской Samsung Electronics Чон Хи Хан. Об этом пишет Associated Press.

В последнее время 63-летний соруководитель Samsung находился в больнице после перенесенного инфаркта. Причиной его смерти названа остановка сердца.

Чон Хи Хан начал свою карьеру в Samsung Electronics в 1988 году. Мужчина отвечал за развитие направления потребительской электроники и мобильных устройств. В 2022 году он занял должность соруководителя компании.

После его кончины другой исполнительный директор, Джун Ен Хен, который ранее отвечал за полупроводниковый бизнес, станет единоличным главой Samsung.

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