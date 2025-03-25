Участник группы The Jackson Southernaires Хьюи Уильямс умер на 87-м году жизни

На 87-м году жизни умер американский певец Хьюи Уильямс. Об этом сообщает радио Hallelujah 95.5, выражая соболезнования близким музыканта.

Артист ушел из жизни 24 марта. Причины его смерти не уточняются.

Певец прославился в составе группы The Jackson Southernaires, основанной в 1940 году в Миссисипи. За свою карьеру коллектив выпустил 30 альбомов, 11 из них — входили в чат Billboard. Помимо этого, артистов номинировали на премию «Грэмми».

Уильямс стал седьмым участником группы, ушедшим из жизни с момента ее появления.

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