Ушел из жизни итальянский актер Адриано Апра

Скончался итальянский актер, режиссер и сценарист Адриано Апра. Об этом сообщает издание THR.

Артист умер в родном Риме накануне. Причина смерти 83-летнего актера не раскрывается.

Напомним, Адриано Апра является ведущим экспертом по истории итальянского кинематографа, в 2002-2008 годах он читал курс по этой дисциплине в одном из университетов Рима.

Апра снялся в кинолентах «Любовь и ярость», «Диллинджер мертв», «Семя человеческое» и другие.

Вдобавок он организовывал фестивали кино, был издателем журнала Cinema e Film, снимал художественное и документальное кино, а также редактировал книги о Годаре, Уорхоле, Роберто Росселлини.

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